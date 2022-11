Sabatini: “Karsdorp ha fatto un errore grave, non ha diritto a sottrarsi alle regole”

Walter Sabatini torna a parlare di Roma e dell'argomento di maggiore attualità, ovvero l'assenza non giustificata di Rick Karsdorp al raduno di oggi a Trigoria."Mi sarei trovato in difficoltà - ha detto l'ex ds giallorosso a 'Sky Calcio Club' -, non tanto per il mercato ma per questioni professionali e umane. Karsdorp ha fatto un errore grave a non presentarsi in ritiro, un calciatore deve seguire le regole del gruppo. Sarà un po' contrariato, ma non ha diritto di sottrarsi alle regole". Sabatini ha poi continuato sulla stagione della squadra di Mourinho:"La Roma gioca male, ma non consegna mai le partite e questo è nella mentalità di Mourinho. Restano sempre nella partita con l'opportunità di fare risultato anche a tempo scaduto". Infine su Spalletti e il suo Napoli: "È un artista senza regole, è pura genialità. È un istrione incredibile, in qualsiasi cosa faccia. Ha fatto una cosa meravigliosa fin qui".