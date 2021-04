Ryan Friedkin-Diletta Leotta, tutto vero: spunta lo scatto del bacio – FOTO

Il vicepresidente della Roma beccato insieme alla presentatrice. Dopo le indiscrezioni, c'è la conferma del flirt

Stavolta il flirt tra Diletta Leotta e il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin non potrà essere smentito. All'incontro presunto, anticipato nei giorni scorsi da "Dagospia", è stato aggiunto un tassello incontestabile. Il Settimanale "Oggi", che sarà in edicola domani, ha pubblicato in copertina la foto del bacio tra i due. Se sarà solo un flirt o qualcosa di più lo dirà solo il tempo. Nel frattempo però che tra il figlio di Dan e il volto principale di Dazn ci sia del tenero è un dato di fatto. Ieri Diletta, con un lungo post su Instagram, aveva provato a smentire le indiscrezioni: "Un aperitivo non vuol dire nuovo amore". Meno di 24 ore dopo però le sue parole sono state messe nel cassetto.