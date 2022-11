Rui Patricio: “Torneremo a vincere. Grazie ai tifosi per il supporto incondizionato”

Il portiere della Roma ora partirà con il Portogallo per giocarsi il Mondiale in Qatar

"Ieri non è stato il modo migliore per chiudere il 2022, ma quando torneremo vinceremo tante partite insieme. Grazie a tutti i tifosi per il vostro supporto incondizionato". Queste sono le parole di Rui Patricio pubblicate in una storia sul suo profilo Instagram. Il portiere della Roma ora partirà con il Portogallo per giocarsi il Mondiale in Qatar.