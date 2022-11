Rui Patricio, regalo della figlia prima del Mondiale. La moglie: “Ci mancherai”

La bambina ha deciso di fare un disegno per il padre prima della partenza per il Qatar

Ieri si è concluso il 2022 della Roma con un pareggio interno contro il Torino. Saranno 4 i giallorossi che partiranno per il Qatar. Ci sarà Rui Patricio che fa parte della lista della nazionale portoghese. La figlia lo ha salutato con un regalo. Ha deciso di fare un disegno, che il padre sicuramente metterà in valigia. Questo il bellissimo messaggio della moglie dell'ex Sporting Lisbona: "C'è chi chiede magliette con cartelli con scritto "dammi la tua maglietta! ". Eva oggi ha deciso di sorprendere suo padre nell'ultima partita del 2022 allo stadio, con un disegno che ha dipinto durante la mattina per mostrarglielo prima della partita sugli spalti. Ultima partita prima che papà partisse per la nazionale, ci mancherai tantissimo".