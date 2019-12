Fonseca: “Dzeko titolare, Kolarov e Pau Lopez no. Kluivert pronto per la Spal”

Nella vigilia del match tra Roma e Wolfsberger, la consueta conferenza stampa di mister Fonseca è prevista per le 13:45. Ad accompagnare il tecnico portoghese stavolta sarà Diego Perotti, esterno sinistro che con tutta probabilità partirà titolare, vista l’assenza di Kluivert per infortunio. Domani all’Olimpico sarà l’ultima del gruppo J in Europa League. Ai giallorossi servono tre punti per sperare di passare alla fase di eliminazione diretta come prima in classifica. Molto dipenderà anche dalla delicata sfida tra Borussia Mönchengladbach e Basaksehir, alla stessa ora (21:00).

LA CONFERENZA DI FONSECA

Sono sei mesi che è iniziata la sua avventura, ci fa un bilancio della crescita della squadra?

“Non voglio fare un bilancio in questo momento, perché va fatto alla fine. Sono molto soddisfatto di questi primi sei mesi, la squadra è migliorata molto dall’inizio e sta in un buon momento. Sei mesi molto positivi”.

Sta pensando di fare turnover?

“Sinceramente sì, potrei cambiarne 4-5. Ho fiducia nei miei giocatori”.

Ieri è stata fissata la data per la Coppa Italia, a gennaio e farà molto freddo. Lei che ha parlato spesso di tutelare lo spettacolo cosa ne pensa?

“Questa partita è lontana, dobbiamo pensare solo a domani. Abbiamo tempo per pensare al Parma in Coppa”.

Le faccio tre nomi: Dzeko, Kolarov e Pau Lopez. Chi non giocherà domani?

“Dzeko giocherà, Kolarov e Pau Lopez no”.

Come stanno Kluivert e Pastore? E poi ieri i bambini hanno chiesti all’evento dell’esclusione di Florenzi…

“Non vorrei parlare più di questa situazione, sono valutazioni che faccio io. Kluivert sta tornando e contro la Spal penso che sarà pronto. Pastore sta facendo un lavoro specifico e penso che tra due settimane sarà pronto”.

Può essere una gara adatta al rientro di Under?

“La domanda è se Under giocherà? Under giocherà!”.

La spaventa vedere l’esonero di un tecnico come Ancelotti?

“Sono sempre triste quando succede. La situazione di Carlo Ancelotti è difficile, ho una grande ammirazione per lui. Un grandissimo allenatore, ma ripeto, sono sempre triste quando succede”.

Giocherà Dzeko, quindi niente Kalinic. Come sta?

“Sta bene, è una soluzione, ma per questa partita giocherà Dzeko. Sta lavorando bene dopo l’infortunio”.

LA CONFERENZA DI PEROTTI

Cosa è cambiato nel gruppo?

“Non qualcosa in particolare. Siamo sulla strada giusta con un tecnico nuovo, giocatori nuovi. Potevamo far meglio in qualche partita ma siamo lì. Abbiamo fatto bene con l’Inter e vogliamo confermarci”.

Potete arrivare in fondo in Europa League?

“Sono molto fiducioso. Abbiamo la qualità per arrivare fino in fondo, anche se scenderanno squadre forti dalla Champions. Domani dobbiamo fare bene e vincere, così da pensare alla prossima fase”.

Quale è il tuo obbiettivo personale? Puoi essere l’uomo in più d’ora in poi?

“L’inizio è stato brutto, perché ho fatto tutto il ritiro e poi prima dell’inizio della stagione ho avuto questo problema. Spero di essermi lasciato alle spalle tutto, anche se gli infortuni ci sono sempre. Non accade solo a me. Spero di giocare da qua a fine stagione ed essere al 100%”.

Tra giocatori parlate degli infortuni e della questione societaria?

“Ma non soltanto tra giocatori della stessa squadra, guardiamo ad esempio anche le situazioni degli altri club. Non ci sono stati solo problemi muscolari, ma anche fratture e simili. Un po’ di sfortuna insomma. Noi pensiamo solo a giocare e sulla situazione societaria ci pensa il club. Il nostro mestiere è giocare a calcio”.

A proposito di infortuni, come vi trovate con i nuovi campi?

“Magari fosse solo quello il problema! Alcune cose si possono migliorare e la società sta facendo di tutto per metterci a disposizione il massimo. Magari non è tutto al 100%, ma speriamo che con tutte le cose che hanno fatto gli infortuni possano ridursi”.

Il mister chiede a voi esterni di entrare di più in mezzo al campo. Questo vi aiuta?

“Sì, perché possiamo sorprendere di più l’avversario. Con i movimenti dentro e facendo cose diverse possiamo essere più imprevedibili. Mi piace giocare in questo modo e piano piano stiamo trovando la maniera giusta per aiutare soprattutto Edin a fare gol”.