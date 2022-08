Roma, Wijnaldum: “La prima partita all’Olimpico è stata fantastica. Alla prossima”

"La mia prima partita all'Olimpico domenica scorsa è stata fantastica. Alla prossima sfida". Queste sono le parole di Georginio Wijnaldum pubblicate sul suo profilo Instagram. Il centrocampista olandese, che oggi si è presentato in conferenza stampa, è rimasto sbalordito dal calore dei tifosi in occasione dell'amichevole vinta 5-0 contro lo Shakhtar.