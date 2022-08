Roma, Wijnaldum: “È tempo di un nuovo inizio!”

"È tempo di un nuovo inizio! Daje Roma". Queste sono le parole pubblicate da Georginio Wijnaldum sul suo profilo Twitter. Il centrocampista olandese non vede l'ora di giocare con la maglia giallorossa. In mattinata aveva postato un'altro scatto nel quale diceva: "Buongiorno! Passate una bellissima domenica". Questa sera, alle 20:45, il numero 25 si presenterà per la prima volta all'Olimpico davanti ai suoi nuovi tifosi e magari José Mourinho gli concederà l'occasione di scendere in campo per qualche minuto.