Tra gli obiettivi nel medio-lungo periodo della Roma c'è il ringiovanimento della rosa e nelle ultime sessioni di mercato molti acquisti sono andati esattamente in questa direzione. Il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei 100 migliori giocatori Under-23 del mondo (da 67 campionati diversi) e tra questi ci sono ben due giallorossi: Wesley e Mati Soulé. L'argentino è alla 51esima posizione mentre l'esterno brasiliano è molto più su, al 21esimo posto della classifica (secondo in Italia dietro solo a Kenan Yildiz). Entrambi sono e continueranno a essere dei giocatori su cui fondare la Roma dei prossimi anni.