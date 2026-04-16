Massimiliano Allegri resta fra i candidati per la panchina della Nazionale, soprattutto se Giovanni Malagò dovesse diventare presidente della Figc, però nella sua testa continua a esserci il Milan. Nell’ultimo mese il tecnico si è incontrato almeno tre volte con la dirigenza per studiare e programmare il mercato che verrà e da questi incontri la società non ha percepito la possibilità che l'ex Juve vada via a fine stagione. Ma Allegri - scrive 'Tuttosport' - è appunto il nome che ha in testa Malagò per la Nazionale, in tandem con Claudio Ranieri direttore tecnico. Antonio Conte, l'altro candidato forte per l'Italia, ad esempio ha invece aperto al suo ritorno in azzurro e De Laurentiis non ha chiuso le porte, facendo intuire come potrebbe configurarsi un addio.