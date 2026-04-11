Roma, Wesley a Trigoria nel giorno di riposo: allenamento speciale con la figlia

Nonostante Gian Piero Gasperini e il suo staff abbiano concesso due giorni di riposoai giallorossi dopo la vittoria di ieri sera contro il Pisa, con la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì pomeriggio, oggi a Trigoria si è ugualmente presentato Wesley. L'esterno brasiliano, perno della Roma in questa stagione alla sua prima esperienza in Europa, ha svolto una seduta individuale con l'obiettivo di tornare il prima possibile a disposizione del tecnico piemontese. Proprio Gasp così si era espresso ieri sera su Wesley: "Spero di recuperarlo la prossima settimana, lui come Koné e Mancini". Una sessione di allenamento speciale quella odierna per Wesley, come testimoniato dallo stesso brasiliano su Instagram: a fargli compagnia, infatti, c'era la figlia, che è scesa in campo insieme al papà ovviamente in maglia giallorossa.