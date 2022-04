Nainggolan ricorda Roma-Barcellona: “Che uomini, che squadra… brividi”

Quattro anni fa la Roma eliminava Messi e Iniesta con uno storico 3-0

Il 10 aprile del 2018 la Roma eliminava il Barcellona dalla Champions League con uno storico 3-0. La pagina più alta della storia recente giallorossa che a quattro anni di distanza continua a emozionare come se non fosse passato un attimo. Il club ha celebrato la ricorrenza pubblicando su Instagram un video riassunto delle azioni salienti. Tra i commenti al post c'è anche quello di Nainggolan, perno del centrocampo di Di Francesco, e protagonista di quella Roma: "Questa partita… questa squadra…. Questi uomini… questo ambiente… BBBBRIVIDI…". A fare da cornice al suo commento il saluto dei tifosi. "Ti vogliamo bene", "Torna", "Grazie per quella serata" tra le frasi più ricorrenti. Al video è arrivata anche la risposta di Bruno Peres: "Questo è stato un momento magico" ha detto l'esterno brasiliano. Una serata perfetta che resterà nella memoria dei romanisti per sempre.