Roma, un’altra vittoria: Latina ko 6-0. Dybala illumina, Belotti scalda i motori

I giallorossi superano la squadra laziale grazie ad un super Paulo: doppietta e assist per la Joya. Domani la partenza per il Portogallo

La Roma vince anche la seconda amichevole. I giallorossi superano il Latina 6-0 grazie alle reti di Belotti (2), Pagano, Dybala (2) e Ibanez. Il Gallo si sblocca nel primo tempo al 20' e due minuti più tardi arriva il raddoppio di Pagano. Al 30' si fa male Solbakken: il norvegese ha chiesto il cambio per un problema all'adduttore destro. Al 42' Aouar sfiora il tris colpendo il palo. Nella ripresa entra Dybala e si prende la scena: doppietta nel giro di 5 minuti e assist per Belotti. Al 62' Mourinho stravolge la squadra facendo entrare: Spinazzola, Ibanez, Celik, Kristensen, Cristante, Ndicka e Pellegrini. All'89' arriva il 6-0 firmato da Ibanez. I giallorossi domani partiranno per il Portogallo dove svolgeranno la seconda parte del ritiro. Torneranno nella Capitale il 2 agosto, la prossima amichevole in programma è quella col Braga il 26 luglio.