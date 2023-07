Roma-Latina, infortunio per Solbakken: al suo posto entra El Shaarawy

Le condizioni del numero 18 verranno valutate nelle prossime ore. Una doccia fredda per i giallorossi che domani partiranno per il ritiro in Portogallo

Seconda amichevole stagionale per la Roma e arrivano già i primi problemi per Mourinho. Ola Solbakken è stato costretto a chiedere il cambio al 30' del primo tempo durante l'amichevole col Latina. Il norvegese si è toccato l'adduttore della cosca destra e ha subito chiesto di essere sostituito. Al suo posto è entrato El Shaarawy. Le condizioni del numero 18 verranno valutate nelle prossime ore. Una doccia fredda per i giallorossi che domani partiranno per il ritiro in Portogallo.