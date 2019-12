Roma, un’altra disavventura per l’apecar: brutto incidente sulla Casilina – FOTO

Ancora una disavventura per l’apecar della Roma. Mercoledì sera intorno alle 20 il mezzo giallorosso è stato coinvolto in un incidente all’altezza del numero civico 638 di Via Casilina, direzione Centocelle, nel quadrante est della Capitale. Traffico bloccato in zona e intervento dell’ambulanza per soccorrere l’autista del veicolo. Fortunatamente i medici non hanno riscontrato nulla di grave per il conducente, che non è stato portato successivamente in ospedale.

RECIDIVA – Non è stata però la prima volta che l’apecar giallorossa è incappata in una disavventura stradale. Lo scorso ottobre infatti l’immagine del mezzo caricato su un carro attrezzi aveva fatto il giro del web, diventando subito virale. Il veicolo aveva subito un guasto nei pressi di Castel Sant’Angelo, in una delle zone più affollate di Roma. Un ‘infortunio’ meccanico capace di strappare un sorriso ai tifosi giallorossi e di attirare la curiosità di turisti e passanti.