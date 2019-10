Roma, infortunio… meccanico: si ferma anche l’apetta giallorossa – FOTO

Sui social la foto è diventata virale. L’apetta targata Roma che viene mestamente caricata su un carro attrezzi e portata via. Un infortunio non muscolare, come successo spessissimo alla squadra di Fonseca, ma meccanico: un’immagine divertente su cui anche i romanisti hanno subito fatto ironia: “Ci si rompe proprio tutto, pure il camioncino”. Il fatto ieri per le vie del centro, in zona Castel Sant’Angelo: l’apecar è uno dei mezzi con cui vengono venduti i biglietti ai tifosi ma soprattutto ai turisti, che tra una passeggiata e l’altra decidono di andare a vedere la partita della Roma allo stadio Olimpico.