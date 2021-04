Roma, un altro flop: il Cagliari vince 3-2. Fonseca punta allo United – FOTO

Un altro flop. La Roma perde per la decima volta in campionato e si avvicina pericolosamente all’ottavo posto (Sassuolo distante tre punti). Il Cagliari, in lotta per la salvezza, sfrutta bene il mega turnover di Fonseca e vince 3-2. Non basta...

Valerio Salviani

Un altro flop. La Roma perde per la decima volta in campionato e si avvicina pericolosamente all’ottavo posto (Sassuolo distante tre punti). Il Cagliari, in lotta per la salvezza, sfrutta bene il mega turnover di Fonseca e vince 3-2. Non basta ai giallorossi la miglior prestazione di Carles Perez (un gol e un assist) e il ritorno al gol di Fazio. Le reti di Lykogiannis, Marin e Joao Pedro valgono ai sardi la vittoria. Con la testa ormai rivolta solo all’Europa League, la Roma compie un altro passo verso la fine di un campionato decisamente deludente. Giovedì con il Manchester la partita che vale la stagione.

Avvio shock, poi ci pensa Perez: 1-1 dopo 45’

La Roma B sfida il Cagliari alla Sardegna Arena e riabbraccia Chris Smalling, tornato appena in tempo per giocarsi la semifinale del cuore con il Manchester United. I rossoblù, senza Nainggolan, si mettono con tre punte per aggredire i portatori di palla. La strategia di Semplici paga subito. Dopo 5’ i padroni di casa passano in vantaggio. Nandez a destra salta senza problemi Diawara e mette in mezzo, Joao Pedro prolunga con il tacco e Lykogiannis insacca un pallone facile facile. La Roma entra in partita solo dopo la rete subita e al 16’ sfiora il gol del pari con Perez. Lo spagnolo parte sull’out di destra da centrocampo, si accentra e calcia con il sinistro ma non trova la porta. Il Cagliari con il gol di vantaggio si abbassa e si chiude, costringendo i giallorossi a girare la palla per cercare di avanzare. Trovare un varco tra le linee è davvero difficile. Ci riesce Pellegrini al 27’ e serve in area Carles Perez, che in due tempi segna la rete dell’1-1. L’ex Barcellona calcia una prima volta colpendo il palo ed è poi fortunato a ritrovare il pallone, solo da spingere in rete. Secondo gol in campionato per l’esterno. Il Cagliari torna a farsi pericoloso al 33’ con un tiro dalla distanza di Joao Pedro. Due minuti più tardi, sugli sviluppi di un calcio d’punizione Fazio di testa costringe Vicario al salvataggio in tuffo. Allo scadere del primo tempo è invece Godin ad andare vicino al nuovo vantaggio. La Roma chiude la prima frazione con il 75% di possesso palla.

Errori e dormite, la Roma perde ancora: alla fine è 3-2 per il Cagliari

Alla ripresa in campo c’è Spinazzola al posto di Peres. Un altro ritorno importante per Fonseca in vista del Manchester. Come nel primo tempo il Cagliari va subito vicino al gol con Simeone, ma Pau Lopez è bravo a chiudere la porta. Risponde Mayoral, che servito in area da Perez va al tiro ma non riesce a dare la forza necessaria al pallone, favorendo la parata di Vicario. Al 57’ il gol dei rossoblù arriva. Mancini sbaglia il rilancio favorendo il recupero di Joao Pedro, viene servito Marin che tira incontrastato dal limite trovando un angolo inarrivabile per Pau Lopez. La Roma è di nuovo costretta a inseguire, Fonseca reagisce mandando in campo Cristante, Karsdorp e Mkhitaryan. Ti aspetti i giallorossi, invece arriva il tris del Cagliari. Dopo l’assist, Joao Pedro trova anche la rete. Su calcio d’angolo, il brasiliano stacca sul primo palo di testa e fulmina Pau Lopez. Fazio, Karsdorp e Villar non lo marcano e lo lasciano fare. Al 69’ è proprio Fazio ad accorciare le distanze. L’argentino anticipa Godin e batte Vicario, riaprendo il match. Il gol però serve solo ad addolcire la pillola. Negli ultimi 20’ la Roma non riesce più impensierire la difesa del Cagliari, che porta a casa una vittoria importante nella corsa alla salvezza.

Il tabellino di Cagliari-Roma 3-2

Cagliari (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin (82' Duncan), Deiola, Lykogiannis (75' Zappa); Joao Pedro; Simeone (82' Rugani), Pavoletti (75' Cerri). A disp.: Aresti, Ciocci, Klavan, Calabresi, Asamoah, Walukiewicz. All. Semplici

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling (59' Cristante), Fazio; Santon (59' Karsdorp), Villar, Diawara (75' Veretout), Bruno Peres (46' Spinazzola); Perez, Pellegrini (59' Mkhitaryan); Borja Mayoral. A disp.: Farelli, Fuzato, Juan Jesus, Reynolds, Kumbulla, Pastore, Dzeko, El Shaarawy. All. Fonseca

Arbitro: Irrati della sezione di Pistoia, Assistenti: Bresmes – Liberti, IV Uomo: Abbattista, VAR: Pairetto, AVAR: Di Vuolo