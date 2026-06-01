Jan Ziolkowski ha trascorso un anno di apprendistato nella Roma e nel calcio italiano, ma certo sperava di giocare un po' di più. Per questo lui stesso si è già aperto a una possibile cessione in estate, visto che le prospettive in giallorosso difficilmente muteranno. E il nuovo ds D'Amico potrebbe ritrovarsi una fonte di plusvalenza inaspettata: la Premier League ha messo il polacco nel mirino, in particolare Nottingham Forest, Brighton e Bournemouth. Come riporta Ekrem Komur 'Sportsboom', portale inglese, il Forest avrebbe già avanzato verbalmente una proposta di circa 15 milioni, bonus inclusi. Ma la Roma ha fatto sapere di valutarlo almeno tra i 20 e i 25 milioni: fondamentali in questo caso potrebbero essere i bonus. Al momento comunque il Nottingham appare di gran lunga il più interessato. Ma lo stesso giornalista turco, sul suo profilo X, ha invece parlato della situazione di Mati Soulé: il Borussia Dortmund infatti avrebbe allacciato i primi contatti con l'argentino, non ritenuto intoccabile dalla Roma anche se non ufficialmente in vendita. Aston Villa e Brighton hanno pure effettuato dei sondaggi, ma a breve potrebbero arrivare offerte.