Roma-Udinese, recupero lampo per Abraham: è convocato. C’è anche Solbakken

È tutto pronto allo stadio Olimpico per Roma-Udinese. Mourinho recupera Abraham e Solbakken. Entrmabi si erano infortunati alla spalla destra. Le sensazioni erano positive per l'ex Chelsea ed è già a disposizione di José. Partirà dalla pachina e dal 1' c'è Belotti. Tammy punta a tornare titolare contro gli olandesi giovedì. Nulla da fare per l'ex Bodo che è fuori dalla lista Uefa e tiferà i suoi compagni dalla tribuna. Occasione per il 'Gallo' che va a caccia della prima rete in Serie A con la maglia giallorossa. Torna anche Darboe dopo 9 mesi. Nulla da fare per Dybala che va in tribuna, farà di tutto per essere in Europa League.