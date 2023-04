Roma-Udinese, gioia per Darboe: torna tra i convocati dopo 9 mesi

Ebrima Darboe torna tra i convocati di Mourinho. Il tecnico lo ha inserito in lista dopo 9 mesi dall'ultima apparizione con la Roma. Il centrocampista è stato fermo ai box a causa della rottura del crociato destro nell'amichevole col Portimonense. Una gioia per il classe 2001 che un mese fa era tornato ad allenarsi in gruppo e oggi contro l'Udinese torna a disposizione del mister. Darboe ha esordito in maglia giallorossa con Fonseca nel 2021, l'anno scorso ha trovato poco spazio con lo Special One. Solo cinque presenze tra campionato e Conference League.