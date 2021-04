Roma, tutti negativi i tamponi effettuati questa mattina

Nessuna brutta sorpresa per la Roma nel nuovo giro di tamponi effettuato questa mattina. Gli esiti, infatti, sono tutti negativi per i calciatori che quindi potranno continuare tranquillamente ad allenarsi e scendere in campo domani col Sassuolo. La Asl ha infatti dato il via libera adottando la bolla domiciliare e il protocollo casa-lavoro-casa. Negativi quindi anche i nazionali rientrati ieri che già si erano sottoposti a un primo test molecolare anti-Covid che aveva dato esito negativo. Visti i casi in Nazionale, italiana e non solo, c’era preoccupazione a Trigoria ma Fonseca può tirare un sospiro di sollievo. Gli Azzurri, così come Dzeko, saranno a disposizione.