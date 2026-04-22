Altra giornata di lavoro per la Roma di Gasperini. I giallorossi stanno preparando la delicata sfida contro il Bologna, decisiva per continuare a sognare - almeno per qualche altra settimana - la qualificazione in Champions League. Ieri Gasperini ha potuto sorridere grazie al rientro in gruppo di Dybala e Wesley. Ma Trigoria continua a riempirsi: nell’allenamento mattutino è tornato anche l’olandese Rensch. A inizio settimana c’era apprensione per le sue condizioni dopo la gara contro l’Atalanta, ma, esclusa la lesione, oggi è arrivato anche il ritorno in gruppo. Ora, insieme all’argentino e al brasiliano, punta alla convocazione per la sfida contro il Bologna.