Roma, tour de force dopo la sosta. Pellegrini si ferma: è in dubbio per il Genoa

C0n il campionato fermo, i giocatori giallorossi sono impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Nei convocati dell'Italia di Spalletti c'è stato spazio solo perLorenzo Pellegrini che però nell'ultimo match vinto contro la Francia, ha rimediato un problema muscolare. Da parte dello staff medico azzurro non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale in quanto si tratterebbe solamente di noie muscolari ma il centrocampista giallorosso non è nuovo a questi problemi e a Trigoria non sono del tutto tranquilli. Le sue condizioni restano, quindi, da valutare per la gara contro il Genoa in programma domenica prossima alle 12:30. Guai però anche per il Grifone di Gilardino che contro la Roma dovrà fare a meno di Fabio Miretti. L'ex centrocampista bianconero aveva appena superato un problema al piede ma si è fermato nuovamente a causa di un infortunio muscolare alla coscia che lo terrà fuori 15/20 giorni. Tornando invece alle nazionali, chi ha giocato e brillato con il suo Paese è Nicola Zalewski. L'esterno giallorosso ha realizzato il rigore decisivo contro la Scozia incassando anche i complimenti di Robert Lewandowski: "L’atteggiamento di Nicola dimostra che sta acquisendo fiducia in se stesso e sta diventando una figura sempre più centrale nella nazionale. È un giocatore fantastico per la squadra, e Zalewski è ormai un elemento fondamentale del gruppo". Nel pomeriggio sono arrivate anche le dichiarazioni di Francesco Tottiche ha preso le difese del figlio Cristian dopo le recenti polemiche sul suo stato di forma: "Sono semplici chiacchiere da bar fatte da chi non sa nulla. Ma ripeto, non diamo peso alle chiacchiere da bar". Dell'ex capitano giallorosso ha parlato anche il ct della Nazionale Luciano Spalletti in conferenza stampa: "In questo periodo qui non abbiamo il vero purosangue da un punto di vista tecnico-calcistico, non abbiamo Baggio, Del Piero o Totti. Ma ne abbiamo tanti che sanno fare molte cose, che sanno adattarsi, un calcio di sentimento e di sacrificio".