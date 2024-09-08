Nicola Zalewski sta conquistando il cuore dei tifosi polacchi. Il rigore decisivo segnato contro la Scozia è un'ulteriore prova della fiducia crescente che l'allenatore e i compagni gli stanno accordando. Con questo gol in Nations League, l'esterno della Roma ha ricevuto anche gli elogi del capitano Robert Lewandowski. A fine partita, l'attaccante del Barcellona ha commentato così la prestazione del classe 2002: ''Ci vuole coraggio e una grande mentalità per decidere una partita come questa, che stavamo pareggiando dopo l’incredibile rimonta degli scozzesi. L’atteggiamento di Nicola dimostra che sta acquisendo fiducia in se stesso e sta diventando una figura sempre più centrale nella nazionale. È un giocatore fantastico per la squadra, e Zalewski è ormai un elemento fondamentale del gruppo".