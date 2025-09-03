Roma, torna il derby alle 12.30: l’unico precedente negativo otto anni fa

La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi dei prossimi turni di campionato, a partire dal derby in programma domenica 23 settembre. Sarà una stracittadina particolare, visto che si giocherà alle 12.30 per motivi di ordine pubblico. Un orario insolito, ma non una prima assoluta: l'unico precedente infatti risale alla stagione 2016/17. Era il 30 aprile, 34esima giornata, e il risultato si chiuse con un 3-1 in favore della Lazio. Il vantaggio al 12' di Keita, poi il pareggio su rigore di De Rossi a fine primo tempo prima delle firme di Basta e ancora Keita per la vittoria della squadra di Inzaghi. Quello fu anche l'ultimo derby di Francesco Totti, che Spalletti mandò in campo al 73' al posto proprio di DDR sull'1-2.