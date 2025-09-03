Forzaroma.info
Roma-Torino quasi sold out: si viaggia già verso i 60mila spettatori

I tifosi giallorossi, dopo sole 24 ore dalla partenza della vendita dei biglietti per la ripresa del campionato, stanno per far segnare l'ennesimo tutto esaurito
Ancora più di dieci giorni, ma il sold out è praticamente a un passo per Roma-Torino. A circa 24 ore dall'inizio della vendita dei biglietti per il match che segnerà la ripresa dei giallorossi dopo la sosta per le nazionali, il conto degli spettatori è già a 59mila. E quindi davvero a un passo dall'ennesimo tutto esaurito, anche grazie al pack per le partite con Torino, Verona e Lille. La vendita dei taglianti per il match contro l'ex Lazio Baroni andrà avanti con gli ultimi posti disponibili in Monte Mario e poi, da venerdì, con quelli dedicati alla rivendita degli abbonati.

