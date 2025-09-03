Roma-Torino quasi sold out: si viaggia già verso i 60mila spettatori

Ancora più di dieci giorni, ma il sold out è praticamente a un passo per Roma-Torino. A circa 24 ore dall'inizio della vendita dei biglietti per il match che segnerà la ripresa dei giallorossi dopo la sosta per le nazionali, il conto degli spettatori è già a 59mila. E quindi davvero a un passo dall'ennesimo tutto esaurito, anche grazie al pack per le partite con Torino, Verona e Lille. La vendita dei taglianti per il match contro l'ex Lazio Baroni andrà avanti con gli ultimi posti disponibili in Monte Mario e poi, da venerdì, con quelli dedicati alla rivendita degli abbonati.