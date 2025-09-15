Roma, il derby nel mirino ma l’attacco è sterile. Dybala, c’è lesione: out con la Lazio

Il giorno dopo la partita persa col Torino restano le analisi, con la Roma che non ha assolutamente convinto nel lunch match dell'Olimpico. Dallo 0-1 maturato per il gol di Simeonesi sono salvati sostanzialmente solo Svilar e Ndicka, con Baldanzi e Dybala che hanno deluso e non poco, insieme ovviamente a Gasperini. Il mister Grugliasco chiude così a 18 partite l'imbattibilità casalinga dei giallorossi: l'ultima sconfitta era stata proprio con la sua Atalanta a dicembre 2024.