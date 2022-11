Roma-Torino, le formazioni ufficiali di Mourinho e Juric

In difesa Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. In mezzo al campo riposa Matic e gioca Camara

Tutto pronto per l'ultima sfida del 2022. La Roma deve rialzare la testa dopo due stop di fila. Mourinho schiera Abraham dal 1'. Alle spalle di Tammy ci sono Zaniolo e Volpato. Sulle fasce Celik e Zalewski. Non convocato Karsdorp. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. In mezzo al campo riposa Matic e gioca Camara.