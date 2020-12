Roma-Torino, le probabili formazioni: torna Mancini, Peres a destra – LIVE

Archiviate le polemiche sul calendario che hanno caratterizzato la vigilia, Fonseca e la Roma si preparano ad accogliere il Torino, match fondamentale per la classifica giallorossa specialmente alla luce dei risultati maturati ieri. La gestione delle forze sarà l’obbiettivo principale per il tecnico romanista, che si affida in porta ancora a Pau Lopez, vista un Mirante non ancora al meglio. Turno di riposo per Karsdorp, con Bruno Peres che scalpita per la partita dell’ex. Inamovibile Spinazzola a sinistra, Veretout e uno scintillante Villar chiudono la mediana giallorossa. In avanti si rivede Pedro dopo il turno di squalifica, mentre Pellegrini sarà confermato sulla trequarti con Mkhitaryan a tirare il fiato in panchina. Inamovibile a guidare il reparto offensivo ci sarà Edin Dzeko, con Borja Mayoral pronto eventualmente a subentrare a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko .

A disp.: Mirante, Farelli, Karsdorp, Jesus, Fazio, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, Mkhitaryan, Mayoral, Perez

All.: Paulo Fonseca

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Gojak, Rincon, Linetty, Ansaldi; Lukic; Belotti.

A disp.: Rosati, Sirigu, Buongiorno, Izzo, Nkoulou, Vojvoda, Meite, Segre, Bonazzoli, Edera, Vianni.

All.: Marco Giampaolo

Arbitro: Abisso

Guardalinee: Bresmes – De Meo

IV Uomo: Sacchi

VAR: Di Bello

AVAR: Passeri