Roma-Torino, la Curva Sud non dimentica Gabriele Sandri: “Il ricordo rimane intatto”

Il settore più caldo dello stadio Olimpico ha esposto uno striscione in memoria del ragazzo a 15 anni dalla scomparsa

La Curva Sud ha voluto ricordare Gabriele Sandri. Il tifoso della Lazio ucciso da un colpo di pistola l'11 novembre del 2007. Il settore più caldo dello stadio Olimpico ha esposto uno striscione in memoria del ragazzo a 15 anni dalla scomparsa: "15 anni sono passati ma il ricordo rimane intatto Gabriele per sempre". In questi giorni erano anche apparse scritte sui muri della città che ricordavano "Gabbo". Sia da parte degli ultras laziali che da quelli giallorossi.