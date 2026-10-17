Non è stata una partita come le altre. Roma-Real Madrid, oltre all’amaro lasciato dal finale, ha regalato al mondo un’atmosfera unica e ha fatto emergere l’amore di una tifoseria per un uomo diventato leggenda nella Capitale. Il ritorno di Mourinho all’Olimpico è stato da brividi. Cori, striscioni e lacrime hanno fatto da cornice a un momento irripetibile. E lui lo ha riconosciuto: nessuno lo aveva mai trattato in questo modo. Poco prima del match la Curva Sud ha voluto fare qualcosa di più. Un omaggio: una lupa capitolina in bronzo del 1925, consegnata a Mou insieme a una lettera in cui è stato messo nero su bianco l’amore immenso dei tifosi giallorossi. “Mister, non ci hanno dato il tempo di ringraziarLa e di salutarLa, e quindi lo facciamo oggi. Grazie per averci ridato dignità, orgoglio e la capacità di sognare. Questo vale di più di qualsiasi vittoria. Qualcuno di noi che oggi non c’è più disse: ‘Non abbiamo vinto molto, ma è bastato vincere una volta per dire che avevamo vinto più di tutti’. Siamo quindi venuti da Lei, a nome dell’intera Curva Sud, per dirLe grazie. Questa lupa capitolina significa che Roma La riconosce come suo figlio. Grazie per sempre, Mister”.

"Eterna gratitudine": la risposta di Mou ai tifosi