Un'accoglienza da re, che non è piaciuta a tutti. Ma che di certo ha riempito un cuore di emozione. Quello di José Mourinho. Lo Special One si è preso qualche ora di tempo e stamattina su Instagram ha pubblicato un post di ringraziamento per quanto ricevuto mercoledì sera all'Olimpico. "Quando i momenti più belli di una lunga carriera non sono né i gol né le vittorie, ma piuttosto emozioni per le quali posso solo esprimere umilmente la mia gratitudine. Grazie Roma, grazie romanisti. Emozioni e eterna gratitudine a voi". Durante Roma-Real Madrid, infatti, sono stati affissi diversi striscioni in tutte le parti dello stadio da dove sono partiti anche diversi cori. E la curva Sud ha dedicato una scenografia ad hoc per Mourinho. Un'accoglienza trionfale per il vincitore della Conference prima della folle rimonta.