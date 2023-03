Roma, tabù rimonte: in campionato solo 2 volte ha ribaltato lo svantaggio 

La Roma crolla inspiegabilmente a Cremona e per l’ennesima volta in stagione non riesce a portare a casa i tre punti da una situazione di svantaggio. Se è vero che i giallorossi quando trovano il primo gol difficilmente perdono, è anche vero che quando vanno sotto quasi mai riescono a ribaltarla. Da inizio anno in Serie A la squadra di Mourinho ha rimontato e vinto un match solamente in due occasioni: contro l’Inter e col Verona . Nelle restanti 10 partite sono arrivate 6 sconfitte e 4 pareggi. Anche nelle coppe la situazione non cambia.

In Europa League l’unico successo dopo l’1-0 degli avversari è arrivato con il Ludogorets all’Olimpico. Contro i bulgari all’andata e con il Salisburgo i giallorossi erano rimasti a mani vuote, mentre in Spagna col Betis il gol di Belotti aveva regalato un punto. Un mese fa era arrivata la rovinosa eliminazione dalla Coppa Italia. Anche in quel caso la Cremonese passò in vantaggio e la Roma non riuscì a reagire. Complessivamente su 16 situazioni di svantaggio, solamente in tre occasioni è arrivata una vittoria. Troppi black out mentali dei ragazzi di Mou che rischiano di aver compromesso il cammino verso la Champions League. Il mese di marzo sarà estremamente delicato. Oltre al doppio confronto con la Real Sociedad ci saranno i big match contro Juventus e Lazio che rappresentano il crocevia della stagione.