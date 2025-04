Allenatore, Montella in lizza. Stop Nelsson. Dybala: “La Roma merita la Champions”

La Roma questa mattina, dopo il giorno di riposo, è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida contro l'Hellas Verona, in programma sabato alle 20:45 all'Olimpico e valida per la trentatreesima giornata di campionato. Tutti a disposizione di Ranieri, compresi Pellegrini e Rensch, eccezion fatta per Nelsson. Il difensore danese, infatti, ha svolto un lavoro differenziato per un problema al piede, ma e sue condizioni non preoccupano sabato. Saelemaekers, invece, ha esultato così per la vittoria nella partitella: "Non servono parole".