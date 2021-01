Roma-Spezia: le formazioni, diretta e risultato in tempo reale

Da aquile ad aquile, con la voglia di ribaltare completamente il risultato dell’ultima partita. E’ una Roma in cerca di riscatto quella che affronterà lo Spezia all’Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia, primo dei due appuntamenti con i liguri di Italiano che saranno ospiti dei giallorossi anche nella gara di campionato in programma sabato. Turnover parziale per Paulo Fonseca, che conferma però in porta Pau Lopez e Mancini in difesa, visto che in Serie A non sarà disponibile per squalifica. Cristante arretrato con Kumbulla, turno di riposo quindi per Smalling e Ibanez. Poche modifiche nei quattro di centrocampo vista anche l’indisponibilità dell’ultima ora di Diawara, con Bruno Peres che dovrebbe dare minuti di respiro a Spinazzola. Panchina per Dzeko, maglia da titolare per Mayoral, probabilmente assistito da Pedro e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1):Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disposizione: Farelli, Fuzato, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Spinazzola, Pellegrini, Podgoreanu, Dzeko, Carles Perez

Allenatore: Fonseca.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Dell’Orco; Estevez, Agoumé, Maggiore; Farias, Piccoli, Verde.

A disposizione: Zoet, Krapikas, Rafael, Ramos, Marchizza, Bastoni, Chabot, Ismajli, Acampora, Ricci, Saponara, Pobega, Deiola, Leo Sena, Galabinov, Gyasi, Nzola, Agudelo.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Ghersini

Assistenti: Prenna-Lombardi

Quarto Uomo: Pasqua

VAR: Guida

AVAR: Di Vuolo