Roma-Spezia, i convocati di Fonseca: torna Santon, fuori Diawara

Dimenticare il derby e onorare una competizione che, negli ultimi anni, non ha riservato altro che delusioni. Sono questi i presupposti con cui la Roma scenderà in campo contro lo Spezia per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fonseca ritrova Santon, mentre invece non inserisce Diawara, che a causa di un fastidio al tendine sinistro non sarà a disposizione del tecnico per la gara di stasera. Di seguito la lista completa

Portieri: Farelli, Lopez, Fuzato

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Podgoreanu

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez