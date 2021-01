Roma, fastidio al tendine sinistro per Diawara: salterà la gara con lo Spezia

Ancora problemi fisici per la Roma di Fonseca. L’ultimo a fermarsi è Amadou Diawara: il centrocampista ha accusato un fastidio al tendine sinistro, infortunio che lo ha costretto a non essere inserito nella lista dei convocati in vista della gara di questa sera. Fonseca dovrà così fare a meno di una pedina importante per far rifiatare i titolari, dal momento che l’ex Napoli e Bologna sarebbe partito con grande probabilità dall’inizio rilevando uno tra Villar e Veretout, ormai irrinunciabili per il tecnico portoghese. Sarebbe stata una opportunità importante quindi per Diawara, scomparso dai radar dei tifosi giallorossi, sia per mettersi in luce agli occhi di Fonseca sia per ingolosire magari qualche pretendente sul mercato. Tante sono state in passato le voci che lo volevano vicino all’Arsenal o ad altri club di Premier, un futuro lontano dalla Capitale che al momento sembra attendere.