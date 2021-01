Roma-Spezia, i convocati di Fonseca: Mkhitaryan non ce la fa. Out anche Pedro e Dzeko

Sono 22 i calciatori convocati dall’allenatore della Roma Paulo Fonseca per la partita di domani contro lo Spezia. Tante le assenze per i giallorossi: oltre a Pedro e Dzeko, annunciati in conferenza dal tecnico, non ci sarà neanche Mkhitaryan che era ancora in dubbio. L’armeno non ha superato l’ultimo test nella rifinitura e quindi non sarà a disposizione per la sfida di domani alle 15. Out anche Mancini squalificato, oltre a Fazio e Jesus, tra centrocampo e attacco la Roma avrà diversi componenti della Primavera di De Rossi: Feratovic, Darboe, Podgoreanu, Providence e Tall). Ecco la lista completa dei convocati:

: Feratovic, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe Attaccanti: Podgoreanu, Mayoral, Perez, Providence, Tall