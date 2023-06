Roma-Spezia, il retroscena sul rigore: Dybala è disturbato, Zalewski lo difende

Sono passati giorni dall'ultima giornata di campionato che ha visto la Roma salutare la stagione con una vittoria allo scadere contro lo Spezia, grazie al calcio di rigore di Dybala. Eppure, il video sui social postato dalla società giallorossa che ritrae i giocatori bianconeri intenti a infastidire la Joya nell'esatto momento in cui sistemava il pallone sul dischetto, è diventato immediata virale. Il motivo è dovuto alla corsa di Nicola Zalewski, che accortosi dell'accaduto, si è avventato per allontanare immediatamente i giocatori dello Spezia dal punto di battuta e far concentrare al meglio l'argentino. La Roma ha scritto: "Tutti hanno bisogno di un compagno di squadra così" e subito è arrivata anche la risposta di entrambi i protagonisti che si sono scambiati emoticon di cuori e abbracci suoi propri profili Instagram. La forza di questa squadra è sempre stata il gruppo e anche questa volta ne è arrivata la conferma.