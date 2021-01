Roma-Spezia: formazioni, diretta e risultato in tempo reale

Se non è il giorno della resa dei conti, poco ci manca. Perché oggi la Roma e soprattutto Fonseca si giocano la stagione: senza vittoria l’ex Shakhtar sarebbe a rischio esonero, con l’ombra di Allegri e Sarri sullo sfondo. Alle 15 il fischio d’inizio della partita con lo Spezia allo stadio Olimpico, a quattro giorni dalla disfatta di Coppa Italia ancora con la squadra di Vincenzo Italiano. Non è convocato Dzeko, ufficialmente per una contusione, ma la cui lite con il tecnico portoghese martedì sera non fa tornare i conti a moltissimi. E soprattutto non esclude un suo possibile addio negli ultimi giorni di mercato. Fuori anche Mkhitaryan e Pedro, alle prese con noie muscolari, e Mancini squalificato. In panchina ci sono addirittura cinque Primavera.

In porta c’è ancora Pau Lopez, in difesa si rivede Ibanez dopo i disastri nel derby che gioca al fianco di Smalling e Kumbulla. In mezzo al campo Villar fa coppia con Veretout, gli esterni saranno Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. Davanti assenti i titolari di inizio stagione: alle spalle di Borja Mayoral ci sono Lorenzo Pellegrini (oggi capitano) e Carles Perez, che quest’anno è partito titolare in campionato solamente a Crotone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Mayoral.

A disp.: Farelli, Fuzato, Santon, Peres, Feratovic, Cristante, Diawara, Darboe, Podgoreanu, Providence, Tall.

All.: Paulo Fonseca.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ismajli, Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias.

A disp.: Zoet, Krapikas, Bastoni, Erlic, Dell’Orco, Vignali, Acampora, Ricci, Maggiore, Leo Sena, Deiola, Galabinov, Nzola, Verde, Agudelo.

All.: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Lo Cicero – Fiorito

IV Uomo: Abisso

Var: Banti

AVar: Del Giovane