Roma-Spezia, Fazio e Jesus non convocati per scelta tecnica

La Roma perde pezzi in vista del match di domani alle 15 contro lo Spezia. All’Olimpico mancheranno tre titolari come Pedro, Dzeko – ufficialmente per una contusione rimediata martedì – e Mkhitaryan per un fastidio muscolare. Tra i 22 convocati di Paulo Fonseca, oltre a loro tre e Mancini squalificato, non ci sono neanche Fazio e Juan Jesus. Entrambi non sono stati inseriti nella lista dei convocati per scelta tecnica, nonostante l’assenza di uno dei titolari, appunto Mancini.