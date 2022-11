Roma, sorpresa a Trigoria: Juan e Marquinho tornano nel centro sportivo

Piacevole visita a Trigoria nella giornata di oggi. Juan e Marquinho sono tornati insieme per trovare vecchi amici e vedere come è cambiato il centro sportivo in questi anni. I due brasiliani non sono stati compagni di squadra nella Roma ma si conoscono e sono amici. L'ex centrocampista giallorosso ha pubblicato delle storie su Instagram scrivendo: "Che bei tempi". Juan è a Roma da una settimana e qualche giorno fa ha passato una serata con Tonetto, Cassetti e Perrotta. Entrambi non hanno dimenticato gli anni trascorsi nella Capitale.