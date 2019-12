Roma, Smalling il gladiatore: il difensore in visita con la famiglia al Colosseo – FOTO

Continua il primo Natale tutto a tinte romane per Chris Smalling. Dopo la vigilia passata in visita con la famiglia ai Musei Vaticani, con tanto di scatto con in mano le chiavi della città, il centrale giallorosso ha voluto passare Santo Stefano in gita al Colosseo. Come testimoniano infatti le foto sul proprio profilo ufficiale Instagram, Smalling ha portato i parenti nel cuore pulsante della Capitale per un’immersione nella Roma antica. Gli ultimi giorni di relax prima di tornare a sudare sotto gli ordini di Fonseca.