Smalling ha le chiavi della città: “Natale a Roma con la mia famiglia” – FOTO

Dopo una strepitosa prima parte di campionato, Chris Smalling si gode il meritato riposo. Il centrale giallorosso ha deciso di trascorrere il periodo di vacanze natalizie a Roma, come testiamonia una sua foto pubblicata su Instagram. Questo il commento: “Ho le chiave della città. Bellissimo passare il nostro primo Natale a Roma. Vi auguro buone feste”. Petrachi vuole giocarsi tutte le carte a sua disposizione per acquistare il classe ’89 dal Manchester United e, dopo una prima proposta ferma ad una decina di milioni compresi bonus, il dirigente leccese ha alzato l’asticella fino a 15 milioni totali. Cifra questa che si va adaggiunge alla somma pagata in estate avvicinando sensibilmente la richiesta di 20 milioni. Smalling è legato al club inglese da un contratto in scadenza nel 2022 da oltre 4,5 milioni a stagione e ha dato la piena disponibilità a trasferirsi a titolo definitivo alla Roma. La palla passa ora ai Red Davils.