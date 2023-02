Roma, serve il Pellegrini d’Europa per battere il Salisburgo e superare Zaniolo

Lorenzo il Magnifico, ma solo in Europa. Alla vigilia della sfida col Salisburgo Pellegrini proverà a interrompere un periodo negativo affidandosi a quella vena internazionale che quest'anno ha fatto tutta la differenza del mondo. In Europa League, infatti, il capitano ha messo a segno 3 gol e 3 assist in cinque partite contribuendo fattivamente a 6 reti su 11 messe a segno dalla Roma nella competizione. Più della metà, due decisive contro il Ludogorets al ritorno. Nessuno in Europa League ha fatto meglio di Lorenzo superato in fatto di gol solo da Vitinha e Gimenez. Un segnale di continuità con lo scorso anno quando nel cammino per la conquista della Conference aveva messo a segno 4 reti e 2 assist. Ma in contrapposizione con ciò che avviene in campionato dove Pellegrini fatica a ritrovare i numeri della stagione passata. Due gol e cinque assist in 19 apparizioni per il numero sette messo alla berlina da molti tifosi sui social. Mourinho non ci rinuncia mai e difficilmente lo farà domani in Austria nonostante alcuni problemi fisici che affliggono Lorenzo da gennaio. Peraltro Pellegrini, con 9 reti totali, è a caccia proprio di Zaniolo nella classifica dei marcatori europei di tutti i tempi. Nicolò lo precede in una lunghezza mentre il podio occupato da De Rossi è lontano appena 3 marcature.