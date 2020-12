Roma-Sassuolo, UFFICIALE: c’è Kumbulla, in mezzo Villar – LIVE

Dimenticare in fretta la batosta di Napoli e riprendere il cammino in Serie A. La Roma affronta all’Olimpico il Sassuolo con l’obiettivo di tenere il passo delle big, tutte vittoriose ieri. Gli uomini di Fonseca si troveranno di fronte un avversario anch’esso reduce dalla prima sconfitta stagionale e con evidente voglia di riscatto. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

La Roma fa i conti con le tante assenze: Veretout, Smalling e Mancini, seppur sulla via del recupero, non sono disponibili. Ecco dunque che il tecnico portoghese si trova costretto ancora una volta a scegliere il proprio undici in una situazione di piena emergenza: in porta rientra Mirante, scelto ancora nonostante gli errori commessi nella gara con il Napoli. La difesa sarà composta dal trio Ibanez-Cristante-Kumbulla, mentre sugli esterni agiranno Karsdorp e Spinazzola. In mezzo al campo Villar vince il ballottaggio con Diawara per affiancare Pellegrini. Davanti le tre certezze che non si toccano: Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp; Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Jesus, Fazio, Darboe, Milanese, Calafiori, Bruno Peres, Diawara, Carles Perez, Borja Mayoral.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Ahyan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Maxime Lopez, Boga; Djuricic.

A disp.: Turati, Toljan, Peluso, Muldur, Kyriakopulos, Magnanelli, Oddei, Traorè, Bourabia, Haraslin, Schiappacasse, Raspadori.

All.: Roberto De Zerbi

Arbitro: Maresca

Assistenti: Meli – Pagnotta

IV: Giua

VAR: Guida

AVAR: Longo