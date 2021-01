Roma-Sampdoria, ufficiale: confermato Villar, Pellegrini trequartista – LIVE

La Roma non vuole fermarsi. La squadra di Fonseca ha chiuso il 2020 al terzo posto e battendo in casa il Cagliari dell’ex Di Francesco. Ora di ex ne arriva un altro, il più caro di tutti: Claudio Ranieri. I giallorossi sfidano infatti la Sampdoria alle 15 allo stadio Olimpico in quella che è la prima partita del nuovo anno. La corsa al piazzamento Champions riparte da qui, poi sarà il mercato (e l’arrivo di Tiago Pinto) eventualmente a dare la spinta necessaria.

Fonseca per ora non ci pensa e vuole solo conservare l’ottimo ruolino di marcia all’Olimpico, dove la Roma è imbattuta in stagione. Il gennaio da tour de force tra campionato e Coppa Italia parte dall’emergenza infortuni. In porta c’è Pau Lopez (out Mirante), in difesa il trio titolare con Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo Veretout con Villar, con Karsdorp a destra e Bruno Peres (non convocati né Spinazzola né Calafiori) a sinistra. Davanti non si toccano Mkhitaryan e Dzeko, con loro scala in avanti Pellegrini vista l’indisponibilità di Pedro. Avrebbe dovuto arbitrare Guida (che era al Var in Roma-Sassuolo e la cui designazione aveva fatto nascere qualche polemica), ma un infortunio lo riporta dietro gli schermi: in campo scende Chiffi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Farelli, Boer, Kumbulla, Jesus, Santon, Cristante, Diawara, Darboe, Podgoreanu, Perez, Mayoral, Providence.

All.: Paulo Fonseca.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Verre; Quagliarella.

A disp.: Letica, Ravaglia, Bereszynski, Regini, Rocha, Askildsen, Damsgaard, Léris, Silva, La Gumina, Ramirez.

All.: Claudio Ranieri.

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Di Vuolo – Di Iorio

IV Uomo: Sacchi

Var: Guida

AVar: Carbone