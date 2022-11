Roma-Salisburgo, problemi con l’acquisto dei biglietti: ecco cosa succede

Il codice abbonamento inesistente e di conseguenza il divieto a potersi assicurare un posto per Roma-Salisburgo. C'è una problematica non da poco riscontrata da diversi tifosi, tra ieri e oggi, nella fase di prelazione per gli abbonati riservata alla gara dell'Olimpico del 23 febbraio valida per i play-off di Europa League. In poche parole: i possessori di abbonamento di Europa League 2022/23, da ieri alle 12.00 sino al 1 dicembre avrebbero una finestra dedicata di prelazione. Molti di loro nei ripetuti tentativi effettuati, dopo aver inserito le proprie credenziali univoche negli appositi campi, hanno visto comparire la scritta: “Codice Inesistente” ovvero “ show.error.32635”. In un caso specifico riguardante papà e figlio vicini di posto: il primo è riuscito a farlo, il secondo no. Il rischio è trovarsi quindi divisi perché questa prelazione (al contrario di quelle per l'abbonamento di campionato) non garantisce lo stesso posto, bensì un qualsiasi settore dello stadio che non sia già stato occupato dalla prelazione di un abbonato di campionato. Call center di Trigoria intasati a causa delle tante chiamate dei tifosi della Roma ma il problema non è ancora stato risolto nonostante le rassicurazioni del club. Il 1 dicembre partirà la vendita libera e sono previsti altri disagi per il flusso di persone che si collegherà per comprare un biglietto.