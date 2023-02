Roma-Salisburgo, i Fedayn entrano in Curva Sud a 10′ dall’inizio: ovazione dello stadio

Come col Verona sono entrati per ultimi e tutto l'Olimpico ha applaudito e gli ha dedicato un coro

I Fedayn non hanno abbandonato la Curva Sud nonostante lo storico striscione sia stato rubato e bruciato dagli hooligans della Stella Rossa. Come col Verona sono entrati per ultimi a 10' dall'inizio del match e tutto lo stadio ha applaudito e gli ha dedicato un coro. Fuori l'Olimpico è anche apparso uno striscione firmato 'Gli amici della Curva': "L'amicizia rende i successi più belli e le avversità più lievi. Sempre con voi!". Non manca l'appoggio di tutto il tifo romanista agli ultras del Quadraro. In Curva Sud alcuni gruppi hanno esposto gli striscioni al contrario.