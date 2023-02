Roma-Salisburgo, cancelli aperti alle 18.30: nella fan zone Bartoli e Di Guglielmo

L'Olimpico si prepara per vivere un'altra potenziale grande notte, anche se servirà una rimonta importante per battere il Salisburgo e ribaltare lo 0-1 dell'andata. Per centrare gli ottavi di finale di Europa League proveranno a fare la loro parte anche i tifosi giallorossi, che hanno fatto già registrare l'ennesimo sold out dello Stadio Olimpico. I cancelli per gli oltre 60mila presenti, questa sera si apriranno alle 18.30, quindici minuti dopo l'inizio delle attività della Fan Zone tra la Sud e la Tevere. Proprio su quel palco alle 19.15 saranno ospiti due calciatrici dell'AS Roma, il capitano Elisa Bartoli e Lucia Di Guglielmo.