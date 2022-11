Roma-Salisburgo, alle 12 inizia la prevendita per gli abbonati alle coppe

I giallorossi giocheranno la gara di ritorno del playoff contro il club austriaco giovedì 23 febbraio alle 21

La Roma rende note le modalità d'acquisto dei biglietti per la gara del playoff di Europa League contro il Salisburgo. Il match è in programma giovedì 23 febbraio alle 21. Dopo la fase 1, da oggi alle 12:00 parte la seconda fase per i tifosi giallorossi abbonati alle coppe. Ecco il comunicato del club.

FASE 2 – PREVENDITA ABBONATI COPPE 22-23

A partire dalle ore 12 di lunedì 21 novembre e fino alle ore 11.59 di giovedì 1° dicembre, gli abbonati Coppe per la stagione 2022-23, potranno esercitare il diritto di prevendita ad un prezzo dedicato su tutti i settori disponibili. Per esercitare la prelazione, solo online sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. Si informa i tifosi che la fase 2 è riservata ai soli possessori di abbonamento coppe (non titolari di abbonamento Serie A).

FASE 3 – VENDITA LIBERA

La vendita libera avrà inizio alle ore 12 di giovedì 1° dicembre 2022. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione. Contemporaneamente alla vendita libera, gli abbonati Serie A e Coppe 2022-23, potranno sempre usufruire di un prezzo dedicato, diverso dalla fase di prelazione, per l’acquisto di biglietti extra. Per procedere sarà necessario cliccare sull’apposito link ed effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Il prezzo dedicato per l’acquisto dei biglietti extra sarà utilizzabile anche dai tifosi che hanno già acquistato i biglietti in fase di prelazione. Ogni tifoso, potrà acquistare fino a due biglietti per singola transazione.